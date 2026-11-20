पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) ने निशाना साधा है। खरगे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "कांग्रेस पार्टी आर्थिक उदारीकरण की जननी है। कांग्रेस-यूपीए के कार्यकाल में ही देश में सबसे ज़्यादा दशकीय औसत वृद्धि (Decadal Average Growth) हुई थी। लेकिन आदत से मजबूर पीएम मोदी जी ने एफआईसीसीआई में अपने भाषण में ख़ुद की नाकामियों के लिएबिज़नेस कम्युनिटी को ही दोषी ठहरा दिया। ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री जी विपक्ष के नेता हैं।12 वर्षों के बाद नींद से जागे हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की। बार-बार चेताया, पर मोदी सरकार ने 1-2 पूँजीपति परम मित्रों को देश के सभी संसाधन सौंपने का काम किया और एमएसएमई और छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ दी। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के अभाव ने इनोवेशनको बाधित किया, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी से समझौता हुआ और भारतीय उत्पादों की विश्वसनीयता एवं ग्लोबल ब्रांड वैल्यू कमज़ोर हो गई। आज रोजगार नहीं है, बचत नहीं है, और महंगाई चरम पर है। पीएसयू ख़त्म कर दिए हैं और 'मेक इन इंडिया' को 'बाइ फ्रॉम चाइना' बना दिया है। भाजपा ने अपने स्वार्थ में भारतीय अर्थव्यवस्था का चुनिंदा पूंजीपतियों द्वारा स्ट्रक्चरल टेकओवर करा दिया है। यह आज भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती और इकोनॉमिक डिज़ास्टर साबित हो रही है।"