‘ईर्ष्या की आग में जल रहे राहुल गांधी’: सुधांशु त्रिवेदी का चेन्नई बयान पर तीखा पलटवार

सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि, चेन्नई मेट्रो के लिए ₹4,900 करोड़ रुपए के काम हुए। नेशनल हाईवे के लिए ₹3,700 करोड़, कराईकल-परंबूर लाइन के लिए ₹7,750 करोड़, और चेन्नई के VOC और कामराजार पोर्ट समेत तीन पोर्ट्स पर कार्गो और क्रूज़ सुविधाओं को अपग्रेड करना। ये सब बातें खुद-ब-खुद सब कुछ बयां करती हैं। तमिलनाडु में 41 सागरमाला प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है, आज तीन पोर्ट्स को नए प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, और 2047 तक चेन्नई-कामराजार-कुड्डालोर मेगा-पोर्ट क्लस्टर के लिए सालाना 300 मिलियन टन कार्गो का लक्ष्य तय किया गया है।