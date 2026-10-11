तमिलनाडु के CM विजय ने PM मोदी के सामने रखीं कई मांगें, SSA के 5,110 करोड़ रुपये जारी करने की अपील

Coimbatore Metro Project: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राज्य की बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा और जल संसाधनों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत केंद्र सरकार से तमिलनाडु के हिस्से के 5,110 करोड़ रुपये बिना किसी शर्त के जारी करने की अपील की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी देने तथा तमिलनाडु के होसुर से कर्नाटक के बोम्मासंद्रा तक इंटरस्टेट मेट्रो रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव भी रखा।