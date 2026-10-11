11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

तमिलनाडु के CM विजय ने PM मोदी के सामने रखीं कई मांगें, SSA के 5,110 करोड़ रुपये जारी करने की अपील

तमिलनाडु के CM विजय ने PM मोदी से समग्र शिक्षा अभियान के 5,110 करोड़ रुपये बिना शर्त जारी करने की मांग की। साथ ही कोयंबटूर-मदुरै में मेट्रो, होसुर-बोम्मासंद्रा मेट्रो रेल और गोदावरी-कावेरी नदी जोड़ो परियोजना को प्राथमिकता देने की अपील की।
2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

Ashib Khan

Oct 11, 2026

PM Narendra Modi

पीएम मोदी का स्वागत करते हुए सीएम विजय (Photo-IANS)

Coimbatore Metro Project: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राज्य की बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा और जल संसाधनों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत केंद्र सरकार से तमिलनाडु के हिस्से के 5,110 करोड़ रुपये बिना किसी शर्त के जारी करने की अपील की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी देने तथा तमिलनाडु के होसुर से कर्नाटक के बोम्मासंद्रा तक इंटरस्टेट मेट्रो रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव भी रखा।

चेन्नई मेट्रो फेज-2 के उद्घाटन पर PM मोदी का स्वागत

मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के उद्घाटन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और आधारशिला रखे जाने से विकास कार्यों को गति मिलेगी।

SSA के 5,110 करोड़ रुपये बिना शर्त जारी करने की मांग

सीएम विजय ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत केंद्र सरकार की ओर से तमिलनाडु को मिलने वाले 5,110 करोड़ रुपये बकाया हैं। उन्होंने केंद्र से यह राशि बिना किसी शर्त के जारी करने का अनुरोध किया।

बेंगलुरु-हैदराबाद-चेन्नई हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का स्वागत

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट 2026 में बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई के बीच दो हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र को लाभ मिलेगा और संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।

गोदावरी-कावेरी नदी जोड़ो परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की मांग

इस दौरान सीएम विजय ने गोदावरी-कावेरी नदी जोड़ो परियोजना को दक्षिणी राज्यों में जल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस परियोजना को प्राथमिकता देने और राष्ट्रीय परियोजना के रूप में आगे बढ़ाने की अपील की।

कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो को मंजूरी देने का आग्रह

मुख्यमंत्री ने कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल निर्माण के प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी और दक्षिणी तमिलनाडु के भविष्य के विकास और आर्थिक वृद्धि को देखते हुए इन शहरों में मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी जानी चाहिए।

इसके अलावा, विजय ने तमिलनाडु के होसुर और कर्नाटक के बोम्मासंद्रा के बीच अंतरराज्यीय मेट्रो रेल लाइन को मंजूरी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से दोनों राज्यों के लोगों को फायदा होगा।

‘ऐसा न हो कि मोदीजी को भी देना पड़े इस्तीफा’, ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर केजरीवाल ने पीएम पर कसा तंज

ये भी पढ़ें
Arvind Kejriwal

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Oct 2026 03:33 pm

Published on:

11 Oct 2026 03:18 pm

Hindi News / National News / तमिलनाडु के CM विजय ने PM मोदी के सामने रखीं कई मांगें, SSA के 5,110 करोड़ रुपये जारी करने की अपील

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘राहुल गांधी गहरे मानसिक तनाव में, सोनिया और प्रियंका उनका इलाज कराएं’, भाजपा नेता तरुण चुघ का तीखा हमला

tarun chugh counter attack on rahul gandhi
राष्ट्रीय

‘खुली इमरजेंसी जैसे हालात’: दिल्ली की किलेबंदी पर भड़की कॉकरोच जनता पार्टी

Delhi Police detention
राष्ट्रीय

Rohit Pawar: एमपीएससी अध्यक्ष को हटाने पर अड़े रोहित पवार, बोले- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोस्ती निभा रहे, छात्रों की चिंता नहीं

Rohit Pawar Devendra Fadnavis
राष्ट्रीय

सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर सिरसा का पलटवार, कांग्रेस की राजनीति पर उठाए सवाल

Delhi Politics
राष्ट्रीय

दादी की मौत की खबर मिलने पर भी अभिजीत दीपके के साथ दिल्ली पुलिस ने नहीं दिखाई संवेदनशीलता, CJP ने लगाया आरोप

CJP PC
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.