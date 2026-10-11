तमिलनाडु के CM विजय ने PM मोदी के सामने रखीं कई मांगें, SSA के 5,110 करोड़ रुपये जारी करने की अपील

पीएम मोदी का स्वागत करते हुए सीएम विजय (Photo-IANS)
Coimbatore Metro Project: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने राज्य की बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा और जल संसाधनों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। उन्होंने समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत केंद्र सरकार से तमिलनाडु के हिस्से के 5,110 करोड़ रुपये बिना किसी शर्त के जारी करने की अपील की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी देने तथा तमिलनाडु के होसुर से कर्नाटक के बोम्मासंद्रा तक इंटरस्टेट मेट्रो रेल लाइन बनाने का प्रस्ताव भी रखा।
मुख्यमंत्री विजय ने तमिलनाडु की जनता की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के उद्घाटन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास और आधारशिला रखे जाने से विकास कार्यों को गति मिलेगी।
सीएम विजय ने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान (SSA) के तहत केंद्र सरकार की ओर से तमिलनाडु को मिलने वाले 5,110 करोड़ रुपये बकाया हैं। उन्होंने केंद्र से यह राशि बिना किसी शर्त के जारी करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट 2026 में बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई के बीच दो हाईस्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र को लाभ मिलेगा और संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
इस दौरान सीएम विजय ने गोदावरी-कावेरी नदी जोड़ो परियोजना को दक्षिणी राज्यों में जल संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर बताया। उन्होंने केंद्र सरकार से इस परियोजना को प्राथमिकता देने और राष्ट्रीय परियोजना के रूप में आगे बढ़ाने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कोयंबटूर और मदुरै में मेट्रो रेल निर्माण के प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी और दक्षिणी तमिलनाडु के भविष्य के विकास और आर्थिक वृद्धि को देखते हुए इन शहरों में मेट्रो परियोजनाओं को मंजूरी दी जानी चाहिए।
इसके अलावा, विजय ने तमिलनाडु के होसुर और कर्नाटक के बोम्मासंद्रा के बीच अंतरराज्यीय मेट्रो रेल लाइन को मंजूरी देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से दोनों राज्यों के लोगों को फायदा होगा।
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