‘खुली इमरजेंसी जैसे हालात’: दिल्ली की किलेबंदी पर भड़की कॉकरोच जनता पार्टी

Jantar Mantar Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा पाबंदियों और ट्रांसपोर्ट बंद होने को लेकर प्रशासन पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने आरोप लगाया कि मौजूदा हालात 'खुली इमरजेंसी' जैसे हैं। दिल्ली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए CJP कार्यकर्ताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका ने अधिकारियों पर युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन को दबाने के लिए जनता को भारी परेशानी में डालने का आरोप लगाया।