SIR प्रक्रिया पर BJP-Congress में टकराव, विजयेंद्र बोले- अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही कांग्रेस

Karnataka SIR: कर्नाटक में एसआईआर और मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने रविवार को कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार SIR प्रक्रिया को लेकर जानबूझकर विवाद खड़ा कर रही है। उन्होंने दावा किया कि फॉर्म-7 के जरिए मतदाता सूची से नाम हटाने के आवेदनों के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए राज्य पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है।