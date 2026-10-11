11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

संजय सिंह का आरोप: दिल्ली में 6 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार, बोले- शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी क्या लोकतंत्र में अपराध है?

AAP नेता संजय सिंह ने दिल्ली में 6 हजार से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी का दावा करते हुए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार और ट्रेन-मेट्रो सेवाएं बंद करने पर सवाल उठाए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Oct 11, 2026

Sanjay Singh on SIR

AAP नेता संजय सिंह ने सरकार पर साधा निशाना (Photo-ANI)

Delhi Protest: आम आदमी पार्टी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है। इस दौरान आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हुई गिरफ्तारियों और यातायात सेवाएं बंद किए जाने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में एक दिन में 6 हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह ने कहा कि अगर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाती, तो कम से कम 6 लाख लोग दिल्ली पहुंचते।

'हमले के बावजूद हाथ नहीं उठाने का संकल्प'

AAP नेता संजय सिंह ने आगे कहा कि प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों का संकल्प पहले जैसा ही था। उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी हमला क्यों न हो, प्रदर्शनकारी अपनी ओर से हाथ नहीं उठाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि CJP ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया था।

AAP नेता ने सवाल उठाया कि क्या लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए कोई जगह नहीं है? उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संविधान से मिले अधिकारों में शामिल है। ऐसे में लोगों को अपनी बात रखने से रोकने को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए।

ट्रेन और मेट्रो सेवाएं बंद करने पर भी उठाए सवाल

इस दौरान उन्होंने ट्रेने रद्द करने और मेट्रो सेवाएं बंद करने पर भी सवाल उठाया। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने सभी ट्रेन और मेट्रो सेवाएं बंद कर दीं। उन्होंने कहा कि इसका असर केवल प्रदर्शनकारियों पर ही नहीं, बल्कि आम लोगों पर भी पड़ा।

उन्होंने सवाल किया कि उन लोगों का क्या, जो अपने बीमार माता-पिता का इलाज कराने दिल्ली आना चाहते थे? कारोबार के सिलसिले में आने वाले लोगों और छोटे-मोटे काम या दिहाड़ी मजदूरी के लिए दिल्ली पहुंचने वालों का क्या हुआ?

AAP नेता ने कहा कि परिवहन सेवाएं बंद होने से आम लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ी। उन्होंने सरकार के कदम पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह सब कुछ बंद कर देने से आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित होती है।

‘ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए छाबनी में बदली दिल्ली’

संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली में पत्रकारों, वकीलों और महिला प्रदर्शनकारियों के साथ हुई बर्बरता ने सारी हदें पार कर दीं। BJP-RSS के गुंडों ने पुलिस की मौजूदगी में बच्चियों और छात्र प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया, सिर्फ ज्ञानेश कुमार को बचाने के लिए।

‘ऐसा न हो कि मोदीजी को भी देना पड़े इस्तीफा’, ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर केजरीवाल ने पीएम पर कसा तंज

ये भी पढ़ें
Arvind Kejriwal

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Oct 2026 05:25 pm

Published on:

11 Oct 2026 05:11 pm

Hindi News / National News / संजय सिंह का आरोप: दिल्ली में 6 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार, बोले- शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी क्या लोकतंत्र में अपराध है?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Turkey Bus Accident: तुर्किये में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की टक्कर में 11 लोगों की मौत, 27 घायल

Turkey News
राष्ट्रीय

Delhi Protest: सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के सचिव और पुलिस आयुक्त को जारी किया नोटिस

Supreme Court on Sunday
राष्ट्रीय

दिल्ली पुलिस ने जारी किया अभिजीत दीपके से बातचीत का वीडियो, दादी के निधन पर मदद की पेशकश का दावा

CJP Protest news
राष्ट्रीय

दिल्ली-चेन्नई IndiGo फ्लाइट में रखे एक पावर बैंक में लगी आग, हैदराबाद में कराई इमरजेंसी लैंडिंग

overhead bin smoke
राष्ट्रीय

समुद्र का बढ़ता जलस्तर और तटीय कटाव बढ़ा रहे खतरा, भारत के कई राज्यों के तट संवेदनशील

Rising sea levels news
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.