संजय सिंह का आरोप: दिल्ली में 6 हजार से ज्यादा लोग गिरफ्तार, बोले- शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना भी क्या लोकतंत्र में अपराध है?

Delhi Protest: आम आदमी पार्टी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए है। इस दौरान आप सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हुई गिरफ्तारियों और यातायात सेवाएं बंद किए जाने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में एक दिन में 6 हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। संजय सिंह ने कहा कि अगर लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाती, तो कम से कम 6 लाख लोग दिल्ली पहुंचते।