कर्फ्यू, नाकाबंदी और गिरफ्तारियां गैरकानूनी था- सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

CEC Resignation Sachin Pilot Statement: पंजाब कांग्रेस इंचार्ज सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को समय पर चेतावनी देनी चाहिए थी कि सरकार ने जो किया वह गैरकानूनी था, कर्फ्यू लगाना, नाकाबंदी करना और लोगों को गिरफ्तार करना पूरी तरह से गलत था। डेमोक्रेसी में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं अपने देश के लिए बोल रहा हूं…इस देश के लोग चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) इस्तीफा दें।