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कर्फ्यू, नाकाबंदी और गिरफ्तारियां गैरकानूनी था- सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

Sachin Pilot Statement: सचिन पायलट ने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कर्फ्यू, नाकेबंदी और गिरफ्तारियों को गलत बताया। उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए CEC के इस्तीफे की मांग की।
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भारत

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Saurabh Mall

Oct 11, 2026

Sachin Pilot

पंजाब कांग्रेस इंचार्ज सचिन पायलट (इमेज सोर्स-ANI)

CEC Resignation Sachin Pilot Statement: पंजाब कांग्रेस इंचार्ज सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को समय पर चेतावनी देनी चाहिए थी कि सरकार ने जो किया वह गैरकानूनी था, कर्फ्यू लगाना, नाकाबंदी करना और लोगों को गिरफ्तार करना पूरी तरह से गलत था। डेमोक्रेसी में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं अपने देश के लिए बोल रहा हूं…इस देश के लोग चाहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) इस्तीफा दें।

अपडेट जारी है।

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संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

सचिन पायलट

Updated on:

11 Oct 2026 04:58 pm

Published on:

11 Oct 2026 04:58 pm

Hindi News / National News / कर्फ्यू, नाकाबंदी और गिरफ्तारियां गैरकानूनी था- सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

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