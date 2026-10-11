‘राहुल गांधी गहरे मानसिक तनाव में, सोनिया और प्रियंका उनका इलाज कराएं’, भाजपा नेता तरुण चुघ का तीखा हमला

इससे पहले राहुल गांधी ने ने मोदी को फिल्म मिस्टर इंडिया के खलनायक मोगैंबो से जोड़ा था। उन्होंने कहा कि 'मोगैंबो मोदी' भारत के लोकतंत्र और युवाओं के भविष्य को नष्ट कर रहे हैं। छात्रों की गूंज कार्यक्रम में स्क्रीन पर फिल्म का सीन दिखाया गया, जिसमें अमरीश पुरी के चेहरे पर मोदी का चेहरा सुपरइंपोज किया गया था। वहीं इसके बाद उन्होंने अमित शाह, मोहन भागवत, ज्ञानेश कुमार और अजित डोभाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये सब इस कहानी के मुख्य खलनायक हैं।