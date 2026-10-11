सुप्रिया श्रीनेत के बयान पर सिरसा का पलटवार, कांग्रेस की राजनीति पर उठाए सवाल

रेखा गुप्ता ने दिल्ली के लोगों को धैर्य बनाए रखने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने शहर के सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों की सतर्कता से स्थिति संभाल ली गई। मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस के जवानों की विशेष रूप से सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने धैर्य और सूझबूझ के साथ हालात को संभाला तथा आम नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार दिल्लीवासियों की सुरक्षा, सुविधा और सामान्य जनजीवन बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और कानून अपना काम करेगा।