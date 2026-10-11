मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दिल्ली के CP में हंगामा, CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास समेत कई छात्र नेता हिरासत में

Gyanesh Kumar: दिल्ली के कनॉट प्लेस में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे CPI(M) सांसद जॉन ब्रिटास और विभिन्न छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारी चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जता रहे थे और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में SFI, AISF और AIYF के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया, जिसके दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेना शुरू कर दिया।