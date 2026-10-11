CJP Protest: अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास हिरासत में, आज सुबह 9 बजे मजिस्ट्रेट के सामने होगी पेशी

CJP Protest, CJP Leaders Detained: दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीन प्रमुख नेताओं की हिरासत का मामला अब मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचने जा रहा है। अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर विमान से उतरते ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। अब रविवार सुबह 9 बजे तीनों को दिल्ली कैंट पुलिस स्टेशन में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इस घटनाक्रम पर पार्टी की कानूनी टीम की भी नजर बनी हुई है।