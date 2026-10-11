‘Starlink से अंबानी का मुनाफा घटेगा, कारोबार बंद नहीं होगा’, फिर फूटा एलन मास्क का गुस्सा

एलन मस्क ने कहा कि भारत में अंबानी के इंटरनेट कारोबार की कम कीमतों को लेकर एक तरफ यह तर्क दिया जाता है कि स्टारलिंक उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। वहीं, दूसरी तरफ स्टारलिंक को इतना मजबूत प्रतिस्पर्धी बताया जाता है कि उससे मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। टिप्पणी में इन दोनों तर्कों को विरोधाभासी बताया गया है।

इसमें कहा गया है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा आम ग्राहकों को मिल सकता है। उन्हें इंटरनेट सेवाओं के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे और कंपनियों को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी सेवाओं और कीमतों पर ध्यान देना होगा।