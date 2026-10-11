‘Starlink से अंबानी का मुनाफा घटेगा, कारोबार बंद नहीं होगा’, फिर फूटा एलन मास्क का गुस्सा

अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क (फोटो- ANI)
Elon Musk: भारत के इंटरनेट बाजार में प्रतिस्पर्धा और स्टारलिंक की संभावित भूमिका को लेकर बहस तेज हो गई है। एलन मस्क ने अंबानी के इंटरनेट कारोबार और स्टारलिंक के बीच प्रतिस्पर्धा को लेकर कहा कि इससे भारतीय उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धा से अंबानी के मुनाफे पर असर पड़ सकता है, लेकिन इससे उनका कारोबार बंद नहीं होगा। मस्क ने यह भी कहा कि अगर भारत में स्टारलिंक की कीमतें ज्यादा हुई, तो ग्राहक इसे नहीं खरीदेंगे और कंपनी को अपनी सेवाएं किफायती बनानी होंगी।
एलन मस्क ने कहा कि भारत में अंबानी के इंटरनेट कारोबार की कम कीमतों को लेकर एक तरफ यह तर्क दिया जाता है कि स्टारलिंक उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। वहीं, दूसरी तरफ स्टारलिंक को इतना मजबूत प्रतिस्पर्धी बताया जाता है कि उससे मुकाबला करना मुश्किल हो सकता है। टिप्पणी में इन दोनों तर्कों को विरोधाभासी बताया गया है।
इसमें कहा गया है कि बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा आम ग्राहकों को मिल सकता है। उन्हें इंटरनेट सेवाओं के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे और कंपनियों को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपनी सेवाओं और कीमतों पर ध्यान देना होगा।
मस्क के अनुसार, अगर स्टारलिंक भारतीय बाजार में अंबानी के इंटरनेट कारोबार को चुनौती देता है, तो इससे अंबानी के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि उनका कारोबार बंद हो जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी बाजार में नए प्रतिस्पर्धी के आने से मौजूदा कंपनी का कारोबार खत्म होना जरूरी नहीं है। प्रतिस्पर्धा के बीच कंपनियां बाजार में बनी रह सकती हैं, जबकि ग्राहकों को दूसरे विकल्प भी मिल सकते हैं।
भारत में स्टारलिंक की सफलता को लेकर कीमतों को अहम बताया गया है। टिप्पणी में कहा गया है कि अगर कंपनी की इंटरनेट सेवाएं बहुत महंगी हुईं, तो ग्राहक उन्हें खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे।
पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुकेश अंबानी को निशाने पर लेते हुए एक व्यंग्यात्मक पोस्ट लिखा। मस्क ने तंज कसते हुए कहा था, 'प्रिय प्रधानमंत्री अंबानी, कृपया मेरी विनम्र माफी स्वीकार करें कि मुझे यह एहसास ही नहीं था कि आप ही भारत के असली बॉस हैं।' मस्क का आरोप था कि अंबानी भारत के दूरसंचार क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए स्टारलिंक की राह में रोड़ा अटका रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग