11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

CJP प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिसकर्मियों पर हमले को लेकर FIR दर्ज करने की तैयारी

Jantar Mantar Protest Update: दिल्ली में CJP के प्रदर्शन के बाद पुलिसकर्मियों पर हमले को लेकर FIR की तैयारी है। CJP ने आज फिर जंतर-मंतर मार्च का ऐलान किया है। पढ़ें पूरी खबर...
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pratiksha Gupta

Oct 11, 2026

CJP Protest News

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन करते सीजेपी के प्रदर्शनकारी। (फोटो सोर्स-@ForhadMamud)

Jantar Mantar Protest: दिल्ली में CJP के प्रदर्शन को लेकर हलचल जारी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया के विरोध में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद अब दिल्ली पुलिस पुलिसकर्मियों पर हमले के मामले में FIR दर्ज करने की तैयारी कर रही है। वहीं, CJP ने आज फिर मार्च निकालने का ऐलान किया है। इसे देखते हुए राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कई इलाकों में रूट डायवर्जन किया गया है।

छावनी में बदला नई दिल्ली इलाका, इंटरनेट सेवाएं ठप

प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए नई दिल्ली और जंतर-मंतर से सटे इलाकों को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया है। सुरक्षा के लिहाज से प्रभावित इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं, यात्रियों और आम जनता की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रमुख रास्तों पर रूट डायवर्ट किए हैं। शनिवार को करीब 3,000 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया था, जिन्हें कुछ घंटों की पूछताछ के बाद रिहा कर दिया गया।

छात्र संगठन भी मैदान में, AISA ने फिर किया प्रदर्शन का ऐलान

केवल सीजेपी ही नहीं, बल्कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) भी इस आंदोलन में पूरी तरह से सक्रिय है। AISA की नेशनल प्रेसिडेंट नेहा बोरा ने शुक्रवार को जंतर-मंतर पर कड़े पहरे के बीच दिल्ली हाट इलाके में जाकर विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। देर शाम रिहा होने के बाद नेहा बोरा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर रविवार को भी विरोध मार्च जारी रखने का ऐलान किया है। इसके चलते रविवार को भी दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों और मध्य दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है।

एयरपोर्ट से सीजेपी नेता और यूट्यूबर हिरासत में, 'अपहरण' का आरोप

मामला उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट के अंदर से सीजेपी के शीर्ष चेहरों को हिरासत में लिया। प्लेन लैंड होने के महज कुछ ही मिनटों के भीतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूट्यूबर ध्रुव राठी, सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके, प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास को अपनी कस्टडी में ले लिया।
पार्टी सूत्रों का कहना है कि वे अपने नेताओं से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें कहां रखा गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। पार्टी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे अवैध हिरासत और अपहरण करार दिया है।

आप किससे बात करते हैं, कहां जाते हैं, सब बिक रहा था! मुंबई में कॉल रिकॉर्ड बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिसकर्मी समेत 9 लोग गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Call Records Selling Gang

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Oct 2026 07:50 am

Published on:

11 Oct 2026 07:19 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / CJP प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिसकर्मियों पर हमले को लेकर FIR दर्ज करने की तैयारी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘चलो जंतर-मंतर!’ आज फिर सड़कों पर उतरेंगे प्रदर्शनकारी, दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर!

CJP Protest Delhi
राष्ट्रीय

क्या कोर्ट के आदेश के बाद भी बंद रही दिल्ली मेट्रो? सुप्रीम कोर्ट में 11 अक्टूबर को अवमानना याचिका पर सुनवाई

Supreme Court special hearing
राष्ट्रीय

दिल्ली में शनिवार रात 10 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशन बंद, CJP प्रोटेस्ट के चलते DMRC का बड़ा फैसला

Delhi metro stations closed
राष्ट्रीय

किडनैप किया, 2 घंटे जेल वैन में घुमाया- ममता बनर्जी का आरोप, 5 सांसदों के साथ धरने पर बैठीं पूर्व मुख्यमंत्री

mamta banrjee
राष्ट्रीय

वोट चोरी पर विपक्ष का अगला दांव: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक INDIA ब्लॉक का मार्च, सौंपेंगे ज्ञापन

INDIA bloc march Supreme Court
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.