CJP प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, पुलिसकर्मियों पर हमले को लेकर FIR दर्ज करने की तैयारी

मामला उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट के अंदर से सीजेपी के शीर्ष चेहरों को हिरासत में लिया। प्लेन लैंड होने के महज कुछ ही मिनटों के भीतर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूट्यूबर ध्रुव राठी, सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके, प्रवक्ता आशुतोष रांका और सौरव दास को अपनी कस्टडी में ले लिया।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि वे अपने नेताओं से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें कहां रखा गया है, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है। पार्टी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे अवैध हिरासत और अपहरण करार दिया है।