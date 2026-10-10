10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

आप किससे बात करते हैं, कहां जाते हैं, सब बिक रहा था! मुंबई में कॉल रिकॉर्ड बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिसकर्मी समेत 9 लोग गिरफ्तार

Call Detail Records: मुंबई में लोगों की कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन बेचने वाले कथित गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि 5 हजार रुपये लेकर पति-पत्नी और दूसरे लोगों की निजी जानकारी जुटाई जाती थी। मामले में सात आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जबकि दो पुलिस कांस्टेबलों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Pratiksha Gupta

Oct 10, 2026

Call Records Selling Gang

पैसे लेकर लोगों की जासूसी कर रहा था गिरोह, पुलिसकर्मी समेत 9 लोग गिरफ्तार (फोटो सोर्स-@PoliceMahanagar)

Crime Branch: आप किससे फोन पर बात करते हैं, कहां जाते हैं और किन लोगों से मिलते हैं, आपकी ऐसी निजी जानकारी भी पैसों के बदले हासिल की जा रही थी। मुंबई क्राइम ब्रांच ने गोपनीय मोबाइल डेटा बेचने वाले एक कथित गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि झारखंड और बिहार में तैनात दो पुलिस कांस्टेबलों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि गिरोह कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), मोबाइल लोकेशन और अन्य गोपनीय जानकारी के जरिए लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करता था।

सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन और बिछाया गया जाल

इस पूरे खेल का भंडाफोड़ सोशल मीडिया पर दिखे एक विज्ञापन से हुआ। इस विज्ञापन में दावा किया जा रहा था कि पैसे देकर खोए या चोरी हुए मोबाइल आसानी से ढूंढे जा सकते हैं। जब अधिकारियों ने इसकी पड़ताल की, तो पता चला कि 'इंस्पेक्टर संजय' बनकर एक शख्स लोगों से संपर्क कर रहा था।
क्राइम ब्रांच की टीम ने ग्राहक बनकर आरोपी से संपर्क किया और जोगेश्वरी इलाके में मिलने का समय तय किया। जैसे ही आरोपी हंजाला मुबारक सैयद मौके पर पहुंचा, पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसके मोबाइल की जांच से पूरे गिरोह का कच्चा-चिट्ठा बाहर आ गया।

झारखंड-बिहार के सिपाही करते थे मदद

जांच में खुलासा हुआ कि इस गिरोह में कुल 9 लोग शामिल थे। डेटा हासिल करने का तरीका बेहद चौंकाने वाला था। झारखंड के धनबाद में तैनात सिपाही पंकज कुमार और बिहार के वैशाली में तैनात सिपाही प्रिंस कुमार इस सिंडिकेट को गोपनीय डेटा सप्लाई करते थे।
ये सिपाही टेलिकॉम कंपनियों से किसी भी आम व्यक्ति के 'कॉल डिटेल रिकॉर्ड' (CDR) और 'सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड' (SDR) मंगवाने के लिए फर्जी आपराधिक केस का हवाला देते थे। डेटा मिलने के बाद बिचौलिए इसे ग्राहकों तक पहुंचाते थे।

किस काम के लिए बिकता था डेटा?

यह गिरोह अलग-अलग कामों के हिसाब से रेट तय करता था-

  • वैवाहिक विवाद और शक: पति या पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पर नजर रखने के लिए आरोपी 5,000 रुपये तक वसूलते थे।
  • बिजनेस में दुश्मनी: बिजनेसमैन अपने विरोधियों और कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यह डेटा खरीदते थे।
  • कर्मचारियों पर नजर: एक जगह तो हद ही हो गई; एक कारोबारी के यहां जब जीएसटी की रेड पड़ी, तो उसने यह पता लगाने के लिए सबका कॉल रिकॉर्ड निकलवा लिया कि रेड की खबर लीक किसने की थी।

पुलिस ने क्या-क्या बरामद किया?

पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार से आरोपियों को दबोचा है। छापेमारी के दौरान पुलिस को 50 कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), 520 से ज्यादा सब्सक्राइबर डिटेल्स (SDR), 550 मोबाइल लोकेशन व ट्रैकिंग रिकॉर्ड, 420 IMEI नंबर के डिटेल्स और 7 मोबाइल फोन मिले।

सख्त धाराओं में मामला दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए ओशिवारा पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 (धोखाधड़ी), 319 (प्रतिरूपण करके धोखाधड़ी), 204 (लोक सेवक का प्रतिरूपण), 223 (लोक सेवक द्वारा जारी वैध आदेश की अवज्ञा), 351 (आपराधिक धमकी), 112 (छोटे संगठित अपराध) और 238 (सबूत गायब करना) के तहत FIR दर्ज की गई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Oct 2026 11:59 am

Published on:

10 Oct 2026 11:24 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / आप किससे बात करते हैं, कहां जाते हैं, सब बिक रहा था! मुंबई में कॉल रिकॉर्ड बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिसकर्मी समेत 9 लोग गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘उसके साथ गलत हो रहा है’, CJP संस्थापक अभिजीत दीपके की मां का छलका दर्द, बोलीं- सरकार गलत कर रही है

Abhijeet Dipke mother
मुंबई

22 मरीजों की 6 साल पहले हो चुकी थी मौत, 3 अस्पतालों ने उनका इलाज दिखाकर वसूले 2 करोड़, नासिक में हैरान करने वाला मामला

Nashik allegations of fake claims made in the names of 22 deceased patients
मुंबई

नाना पाटेकर के निधन के बाद तनुश्री दत्ता के बयान पर भड़के सुनील पाल, कुछ यूजर्स उतरे सपोर्ट में तो कुछ भिड़े

Sunil Pal Tanushree Dutta
मनोरंजन

‘जेलर 2 में तमन्ना भाटिया के लिए एक गाना रख लीजिए’, रनजीकांत ने डायरेक्टर से की रिक्वेस्ट तो मिला जबरदस्त जवाब

rajinikanth on tamannaah bhatia
टॉलीवुड

Delhi Protest: जंतर-मंतर के प्रदर्शन पर भड़कीं अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर, बोलीं- नारे लगाने से देशभक्ति साबित नहीं होती

Isha Koppikar react on jantar mantar CJP Delhi Protest she advice youth please fact check
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.