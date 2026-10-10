आप किससे बात करते हैं, कहां जाते हैं, सब बिक रहा था! मुंबई में कॉल रिकॉर्ड बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिसकर्मी समेत 9 लोग गिरफ्तार

इस पूरे खेल का भंडाफोड़ सोशल मीडिया पर दिखे एक विज्ञापन से हुआ। इस विज्ञापन में दावा किया जा रहा था कि पैसे देकर खोए या चोरी हुए मोबाइल आसानी से ढूंढे जा सकते हैं। जब अधिकारियों ने इसकी पड़ताल की, तो पता चला कि 'इंस्पेक्टर संजय' बनकर एक शख्स लोगों से संपर्क कर रहा था।

क्राइम ब्रांच की टीम ने ग्राहक बनकर आरोपी से संपर्क किया और जोगेश्वरी इलाके में मिलने का समय तय किया। जैसे ही आरोपी हंजाला मुबारक सैयद मौके पर पहुंचा, पुलिस ने उसे धर दबोचा। उसके मोबाइल की जांच से पूरे गिरोह का कच्चा-चिट्ठा बाहर आ गया।