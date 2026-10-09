ध्रुव राठी की नागरिकता पर उठे सवाल, पूर्व पुलिस कमिश्नर ने गृह सचिव से की जांच की मांग

YouTuber Dhruv Rathee: यूट्यूबर ध्रुव राठी की नागरिकता, वीजा और इमिग्रेशन स्टेटस की जांच की मांग की गई है। बेंगलुरु के पूर्व पुलिस कमिश्नर और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी भास्कर राव ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर इस मामले की जांच कराने की मांग की है। यह मामला 8 अक्टूबर को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एसआईआर के खिलाफ हुए प्रदर्शन में ध्रुव राठी के शामिल होने के बाद सामने आया है। इस प्रदर्शन में अभिनेता प्रकाश राज भी मौजूद थे। भास्कर राव ने पत्र में ध्रुव राठी की नागरिकता, पासपोर्ट, वीजा की श्रेणी और भारत में रहने की अधिकृत अवधि की जांच करने की मांग की है।