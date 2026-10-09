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उपचुनाव नतीजे: असम के नौगांव, पश्चिम बंगाल के रेजीनगर और नंदीग्राम में BJP को बढ़त

Election Results 2026: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम की 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं। नंदीग्राम और रेजीनगर में बीजेपी आगे चल रही है। पढ़ें पूरी खबर...
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कोलकाता

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Pratiksha Gupta

Oct 09, 2026

Election Results 2026

पश्चिम बंगाल उपचुनाव नतीजों में नंदीग्राम सीट से चंद्रनाथ रथ की मां आगे (फोटो सोर्स- IANS)

Election Results: पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी की 6 सीटों पर उपचुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हैं। शुरुआती रुझानों में पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए हैं। नंदीग्राम में हसिरानी रथ कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान से आगे चल रही हैं, जबकि रेजीनगर में भाजपा के सखारव सरकार कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी से आगे हैं। वहीं, तमिलनाडु की दो विधानसभा सीटों, पुडुचेरी की थट्टांचावडी सीट और असम की नगांव लोकसभा सीट के नतीजे भी भाजपा, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के प्रदर्शन की तस्वीर साफ करेंगे।

नंदीग्राम और रेजीनगर में बीजेपी का दबदबा

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले की हाई-प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसिरानी रथ अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के मिलन प्रधान से लगातार आगे चल रही हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सीट पर ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। हसिरानी रथ, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पूर्व निजी सहायक स्वर्गीय चंद्रनाथ रथ की मां हैं।
वहीं, मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट से भाजपा के सखारव सरकार कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी से लगभग 6,000 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। रेजीनगर का यह रुझान बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि यह लगभग 65 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाला अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है।

तमिलनाडु: टीवीके, द्रमुक और अन्नाद्रमुक में त्रिकोणीय मुकाबला

तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीटों पर भी वोटों की गिनती जारी है। यह उपचुनाव पूर्व अन्नाद्रमुक (AIADMK) विधायकों के. मरगाथम कुमारवेल और पी. सत्यबामा के इस्तीफे और हाल ही में सत्तारूढ़ टीवीके (TVK) में शामिल होने के कारण हो रहे हैं। दोनों नेता इस बार टीवीके के टिकट पर दोबारा मैदान में हैं, जबकि द्रमुक (DMK) और अन्नाद्रमुक ने भी यहां अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं।

असम की नगांव लोकसभा सीट पर साख की लड़ाई

असम की नगांव लोकसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव भाजपा, कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDWF) के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। 15 उम्मीदवारों वाले इस चुनावी मैदान में मुख्य मुकाबला भाजपा के देवाशीष शर्मा, कांग्रेस की पूर्व विधायक शिवामणि बोरा और बदरुद्दीन अजमल के बीच देखा जा रहा है। भाजपा इस अल्पसंख्यक बहुल इलाके में पैठ बनाने की कोशिश में है, तो वहीं बदरुद्दीन अजमल अपनी पार्टी की चुनावी स्थिति को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।

पुडुचेरी: थट्टांचावडी में एनडीए सरकार का पहला टेस्ट

पुडुचेरी की थट्टांचावडी सीट पर 78.83 प्रतिशत की वोटिंग के बाद अब नतीजों का इंतजार है। यह सीट मुख्यमंत्री एन. रंगासामी के इस्तीफे से खाली हुई थी। 11 उम्मीदवारों के बीच चल रहे इस मुकाबले को मुख्यमंत्री रंगासामी के नेतृत्व वाली चार महीने पुरानी एनडीए (NDA) सरकार की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा माना जा रहा है। यहां मुकाबला सत्तारूढ़ AINARC-एनडीए, कांग्रेस और द्रमुक के बीच है।

कब तक आएंगे अंतिम नतीजे?

सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना कुल 15 चरणों में पूरी की जाएगी। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच चुनावी नतीजों की अंतिम और स्पष्ट तस्वीर सामने आने की संभावना है।

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gyanesh kumar

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Updated on:

09 Oct 2026 10:57 am

Published on:

09 Oct 2026 10:14 am

Hindi News / National News / उपचुनाव नतीजे: असम के नौगांव, पश्चिम बंगाल के रेजीनगर और नंदीग्राम में BJP को बढ़त

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