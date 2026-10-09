उपचुनाव नतीजे: असम के नौगांव, पश्चिम बंगाल के रेजीनगर और नंदीग्राम में BJP को बढ़त

पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले की हाई-प्रोफाइल सीट नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसिरानी रथ अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के मिलन प्रधान से लगातार आगे चल रही हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस सीट पर ममता बनर्जी की ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। हसिरानी रथ, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के पूर्व निजी सहायक स्वर्गीय चंद्रनाथ रथ की मां हैं।

वहीं, मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट से भाजपा के सखारव सरकार कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफी से लगभग 6,000 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। रेजीनगर का यह रुझान बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि यह लगभग 65 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाला अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है।