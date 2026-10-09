भारतीय पायलट स्मित मच्छार को इजरायल देगा वीरता पुरस्कार, राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने किया ऐलान

तेल अवीव में आयोजित एक विशेष समारोह में इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने घटना के दौरान मदद करने वाले छह इजरायली यात्रियों को सम्मानित किया। इसी दौरान उन्होंने कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की सराहना की।

हर्जोग ने कहा, 'कैप्टन स्मित मच्छार के असाधारण साहस, सूझबूझ और पेशेवर कौशल की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। वह फिलहाल अबू धाबी में इलाज करा रहे हैं। जैसे ही वह पूरी तरह ठीक हो जाएंगे, इस्राइल की जनता की तरफ से उन्हें यह सम्मान देना हमारे लिए बेहद गर्व और सौभाग्य की बात होगी।'