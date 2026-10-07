स्मित मच्छार पर कॉकपिट हमले के बाद नेतन्याहू सरकार का बड़ा फैसला, फ्लाईदुबई की इजरायल उड़ानें बहाल करने से इनकार

हादसे के एक हफ्ते बाद फ्लाईदुबई ने इजरायल में अपनी सेवाएं दोबारा शुरू करने की इजाजत मांगी थी। एयरलाइन की तरफ से कहा गया कि मामले की जांच लगभग पूरी हो चुकी है और जिम्मेदार कर्मियों को नौकरी से हटा दिया गया है। एयरलाइन ने इजरायल के परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों को दुबई आने का न्योता भी भेजा। हालांकि, इजरायल की परिवहन मंत्री मिरी रेगेव ने सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए एयरलाइन की इस अर्जी को फिलहाल सिरे से खारिज कर दिया है।