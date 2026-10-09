SIR पर बवाल, पी. चिदंबरम का दावा- अपील करने वाले 90% से ज्यादा लोगों के नाम फिर मतदाता सूची में जुड़े

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में SIR अभियान के दौरान करीब 27 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए थे। इनमें से लगभग 22.21 लाख लोगों ने इस फैसले के खिलाफ न्यायिक ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटाया।

उन्होंने बताया कि अब तक ट्रिब्यूनल ने 1.26 लाख से ज्यादा अपीलों का निपटारा किया है, जिसमें से 90 प्रतिशत से अधिक मामलों में फैसला जनता के पक्ष में आया है। चिदंबरम ने कहा कि यह आंकड़े साबित करते हैं कि जिस तरीके से वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए थे, उसमें गंभीर खामियां थीं। यह आंकड़े SIR प्रक्रिया की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत हैं।