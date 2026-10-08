नाना पाटेकर की अंतिम विदाई की जगह तय, यहां होगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार

देर रात घर पर अकेले मौजूद नाना पाटेकर की तबीयत अचानक काफी खराब हो गई, उस वक्त उनके साथ सिर्फ केयरटेकर ही मौजूद था। रात करीब 2:30 बजे जब उन्हें सीने में बेचैनी और असहजता महसूस हुई, तो उन्होंने अपने एक करीबी दोस्त को मैसेज करके इसकी जानकारी दी। हालांकि, देर रात होने के कारण दोस्त तुरंत मैसेज नहीं देख पाया। जैसे ही सुबह करीब 4 बजे उसने मैसेज देखा, तुरंत नाना को फोन किया और बिना देर किए उनके घर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि नाना को तेजी से पसीना आ रहा था और उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्हें संभालने की कोशिश की ही जा रही थी कि वह धीरे-धीरे बेहोश होने लगे, जिसके बाद केयरटेकर को अस्पताल भेजकर तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई।