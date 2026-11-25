Vasai Virar news: महाराष्ट्र के पालघर जिले के नायगांव पूर्व में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक छह साल के मासूम बच्चे की 11वीं मंजिल से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। सबसे दुखद बात यह है कि बच्चे की मां का महज 15 दिन पहले ही निधन हुआ था। मां के जाने के बाद पिता ने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए उसे महाबलेश्वर के एक हॉस्टल में भेजने का फैसला किया था। बुधवार को उसे हॉस्टल जाना था और इसके लिए सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। लेकिन हॉस्टल जाने से ठीक एक दिन पहले ही यह दर्दनाक हादसा हो गया। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।