दिल्ली में CJP के प्रदर्शन पर भड़के बंगाल के मंत्री दिलीप घोष, सोनम वांगचुक पर भी दिया बड़ा बयान

घोष ने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि गांधी ने देश की आजादी के लिए भूख हड़ताल का सहारा लिया था। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल जैसे कदमों का इस्तेमाल किसी बड़े उद्देश्य के लिए होना चाहिए, न कि अपनी छवि चमकाने या सरकार के कामकाज में बाधा डालने के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग ऐसे तरीकों का इस्तेमाल अपने व्यक्तिगत फायदे और राजनीतिक मकसद पूरे करने के लिए करते हैं।