CJP Protest: दिल्ली प्रदर्शन पर देश की नजर! नेताओं की रिहाई से मेट्रो सेवाओं तक, आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई ?

Supreme Court Sunday Hearing: दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक परिवहन पर लगी पाबंदियों और विपक्षी नेताओं की हिरासत का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) के सामने है। रविवार को होने वाली विशेष सुनवाई में यह सवाल अहम रहेगा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन कितनी दूर तक जा सकता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। मेट्रो सेवाओं में व्यवधान, पुलिस कार्रवाई और न्यायालय के पूर्व निर्देशों के पालन को लेकर दायर याचिकाओं पर सबकी निगाहें टिकी हैं।