मैहर के मां शारदा मंदिर की कहानी, सुनहरी गाय और राजा के सपने से जुड़ी है मान्यता



मां शारदा के प्राकट्य से जुड़ी एक प्रचलित लोककथा तत्कालीन राजा दुर्जन सिंह जूदेव के समय की बताई जाती है। एक ग्वाला जंगल में गायें चराने जाता था। एक दिन उसने अपने झुंड में सुनहरी गाय देखी, जो शाम होते ही गायब हो जाती थी। लगातार ऐसा होने पर उसने गाय का पीछा किया। मान्यता है कि गाय पहाड़ी की चोटी पर स्थित गुफा में चली गई। वहां प्रतीक्षा करते ग्वाले को एक वृद्ध महिला के दर्शन हुए। ग्वाले ने उनसे अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए कुछ मांगा। कथा के अनुसार, वृद्धा ने उसे जौ के दाने दिए, जो घर पहुंचने पर हीरे-मोती बन गए। ग्वाले ने यह घटना राजा को बताई। मान्यता है कि उसी रात राजा को स्वप्न में मां शारदा के दर्शन हुए।