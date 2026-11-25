दलाई लामा 1959 में तिब्बत पर चीन के कब्ज़े और तिब्बती विद्रोह को कुचले जाने के दौर में हिमालय के बर्फीले रास्तों से होते हुए भारत पहुंचे थे। यहां उन्हें शरण मिली। तब से वे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला (मैक्लॉडगंज) में रहते हैं, जिसे "छोटा ल्हासा" भी कहा जाता है। आधिकारिक कामकाज के लिए नई दिल्ली में भी उनका कार्यालय है।