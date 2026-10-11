ईरान की नाकेबंदी तोड़ रहा था कार्गो जहाज, अमेरिका ने लड़ाकू विमान से किया हमला

अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पनामा के झंडे के साथ चल रहे कार्गो जहाज एमवी ओसियन मोलिका, जिसे 'एरिका सन' के नाम से भी जाना जाता है, उसने ईरान के एक बंदरगाह से निकलने के बाद क्षेत्रीय समुद्री रास्ते से गुजरने की कोशिश की थी।