11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

‘दादी के अंतिम संस्कार में भी नहीं जाने दिया’, CJP संस्थापक अभिजीत दीपके की मां का छलका दर्द

Abhijeet Dipke Mother: CJP संस्थापक अभिजीत दीपके की मां अनीता दीपके ने बेटे को दादी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने देने पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आखिर उनके बेटे का कसूर क्या है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Pratiksha Gupta

Oct 11, 2026

Abhijeet Dipke Grandmother passing away

अभिजीत दीपके और उनकी मां (Photo: INS/File)

Abhijeet Dipke: CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके की दादी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाने को लेकर उनकी मां अनीता दीपके ने सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली में उन्होंने पूछा कि आखिर उनके बेटे ने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि उसे अपनी दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति तक नहीं दी गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या उनका बेटा आतंकवादी या देशद्रोही है?

'क्या अपराध किया है मेरे बेटे ने?', मां का छलका दर्द

अभिजीत की मां अनीता दीपके ने भावुक होते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, 'उसने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि उसे अपनी ही दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा रही? उसने क्या गलती की है, क्या वह कोई आतंकवादी या देशद्रोही है? सरकार गलत काम करने वालों को अपने आप रिहा कर देती है, फिर मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों?' अनीता दीपके ने आरोप लगाया कि गंभीर अपराध करने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार उनके बेटे को निशाना बना रही है।

दादी के साथ था गहरा लगाव

अभिजीत के पिता भगवानराव दीपके ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे संतुक पिंपरी स्थित पैतृक घर पर उनकी मां सावित्रीबाई ने अंतिम सांस ली। वह लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उन्होंने बताया कि अभिजीत और उनकी दादी के बीच काफी लगाव था। पिता का कहना है कि पुलिस कस्टडी के बाद से उनका अपने बेटे से कोई संपर्क नहीं हो पाया है, जिससे उन्हें यह भी स्पष्ट नहीं था कि अभिजीत रविवार को अपनी दादी के अंतिम संस्कार में पहुंच पाएंगे या नहीं।

कानूनी आधार पर उठाए सवाल, पिता बोले- हम बेटे के साथ

अपनी मां के अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच भगवानराव ने पुलिस की इस कार्रवाई के कानूनी आधार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने मांग की कि प्रशासन सार्वजनिक रूप से बताए कि किस धारा या कानून के तहत अभिजीत को हिरासत में लिया गया है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि उन्हें अपने बेटे की विचारधारा और उसके फैसलों पर गर्व है और पूरा परिवार उसके साथ खड़ा है।

दिल्ली पुलिस का दावा, यात्रा के लिए की थी पेशकश

मामले पर विवाद बढ़ता देख दिल्ली पुलिस की ओर से भी बयान जारी किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अभिजीत को उनकी दादी के निधन की सूचना समय पर दे दी गई थी और उन्हें हिंगोली पहुंचाने तथा अंतिम संस्कार में शामिल कराने के लिए यात्रा के जरूरी इंतजाम करने की पेशकश भी की गई थी। हालांकि, परिजनों के अनुसार स्थिति को लेकर उनके बीच असमंजस बना हुआ था।

‘Starlink से अंबानी का मुनाफा घटेगा, कारोबार बंद नहीं होगा’, फिर फूटा एलन मास्क का गुस्सा

ये भी पढ़ें
elon musk Starlink India Row

खबर शेयर करें:

Updated on:

11 Oct 2026 10:46 am

Published on:

11 Oct 2026 09:52 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ‘दादी के अंतिम संस्कार में भी नहीं जाने दिया’, CJP संस्थापक अभिजीत दीपके की मां का छलका दर्द

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे के लिए कांग्रेस का बड़ा प्लान! महाराष्ट्र के सांसदों-विधायकों को दिल्ली बुलाया

Congress SIR Protest
मुंबई

महाराष्ट्र में FDA का बड़ा एक्शन: 1.29 करोड़ का खाद्य तेल जब्त, मुंबई के 10 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित

Tukaram Mundhe
मुंबई

‘अजय देवगन के साथ काम करने से लग रहा था डर’, दृश्यम में बेटी बनी इशिता दत्ता ने बताया सेट पर कैसा था सुपरस्टार का बर्ताव

Ishita Dutta reveals on Drishyam 3 starting days of shoot i was fear about Ajay Devgn
बॉलीवुड

“संकट के समय हनुमान चालीसा ने दी शक्ति”, हवा में हुए हमले को याद कर बोले अभिनेता शोभिनव सत्या

Shobhinaw Satyaa on recalling mid-air attack said Hanuman Chalisa gave me strength during the crisis
बॉलीवुड

देर रात अमिताभ बच्चन के घर जन्मदिन विश करने पहुंचे फैंस! किसी ने लगाए नारे तो किसी ने बांटी मिठाई

Amitabh Bachchan 84th Birthday fans reached jalsa midnight with cake and sweets video
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.