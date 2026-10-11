‘दादी के अंतिम संस्कार में भी नहीं जाने दिया’, CJP संस्थापक अभिजीत दीपके की मां का छलका दर्द

अभिजीत की मां अनीता दीपके ने भावुक होते हुए सरकार और पुलिस प्रशासन पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, 'उसने ऐसा कौन सा अपराध किया था कि उसे अपनी ही दादी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जा रही? उसने क्या गलती की है, क्या वह कोई आतंकवादी या देशद्रोही है? सरकार गलत काम करने वालों को अपने आप रिहा कर देती है, फिर मेरे बेटे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों?' अनीता दीपके ने आरोप लगाया कि गंभीर अपराध करने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय सरकार उनके बेटे को निशाना बना रही है।