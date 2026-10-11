CJP Protest Delhi: दिल्ली में हिरासत के बाद अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास रिहा

CJP Protest: दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के तीन कार्यकर्ताओं को रविवार सुबह रिहा कर दिया गया। विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत ने अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को पुलिस हिरासत से छोड़ने का आदेश दिया। मुंबई से दिल्ली पहुंचे इन कार्यकर्ताओं को विमान के भीतर ही पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद राजधानी में विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज हो गई।