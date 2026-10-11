CJP Press Conference: अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को 50,000 हजार के मुचलके पर राहत, दोपहर 2 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

CJP Leaders Released in Delhi: नई दिल्ली में सिविल जस्टिस से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय CJP के तीन नेताओं की निवारक हिरासत के बाद रिहाई हो गई है। अभिजीत दीपके, अशुतोष रंका और सौरव दास को दिल्ली कैंट स्थित कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किए जाने के बाद राहत मिली। हालांकि, उनकी रिहाई कुछ शर्तों के साथ हुई है। तीनों को अगले एक साल तक शांति बनाए रखने और अच्छे आचरण की जिम्मेदारी निभानी होगी। इस घटनाक्रम के बाद संगठन की ओर से आगे की रणनीति पर भी नजरें टिकी हैं।