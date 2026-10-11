डीके शिवकुमार ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा- लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, मतदाताओं के हक के लिए दिल्ली जाएंगे हम 

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (DSGMC) के अध्यक्ष ने कहा कि यह देखकर बेहद दुख होता है कि गुरुद्वारा बंगला साहिब को राजनीतिक अखाड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। यह एक पवित्र धार्मिक स्थल है, जहां लोग प्रार्थना करने और अपने दुख-दर्द से राहत पाने के लिए आते हैं। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने यहां प्रवेश किया और प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिससे सिख समुदाय की भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची है।