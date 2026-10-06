संबित पात्रा का कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले- राहुल गांधी को सत्ता में बैठाने के लिए लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहा प्रायोजित हमला

संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा पिछले कुछ दिनों से विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर गलत सूचना और फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। आपने देखा कि भारत निर्वाचन आयोग के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। उस याचिका में मुख्य मांग यह थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जाए और बर्खास्त किया जाए। कल एक नोटिस जारी किया गया, जो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत दोनों पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे और मामले की सुनवाई होगी।