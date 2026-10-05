राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी की मदद के लिए पद का गलत इस्तेमाल करने का लगाया आरोप

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार पर लगाया आरोप (Photo-IANS)
सोमवार को एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद के बीच फॉर्म-6 को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे संशोधित Form 6 को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है। सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने सीईसी पर बीजेपी की मदद के लिए पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर अपने 1 अक्टूबर के ट्वीट को रिपोस्ट करते हुए लिखा- अब यह बात बिना किसी शक के साबित हो गई है कि ज्ञानेश कुमार ने गैर-कानूनी तरीके से और एकतरफ़ा तरीके से Form 6 में बदलाव किया।
राहुल गांधी ने कहा कि यह उनके द्वारा BJP की मदद करने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल करने का एक और सबूत है। वह और हमारे लोकतंत्र पर इस आपराधिक हमले में शामिल हर कोई जवाबदेह होगा।
नोट- खबर अपडेट हो रही है।
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