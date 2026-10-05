राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार पर बीजेपी की मदद के लिए पद का गलत इस्तेमाल करने का लगाया आरोप

सोमवार को एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद के बीच फॉर्म-6 को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे संशोधित Form 6 को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी नहीं दी है। सीजेआई की इस टिप्पणी के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने सीईसी पर बीजेपी की मदद के लिए पद का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।