EC के खिलाफ विपक्ष के मार्च से पहले सीपीआई सांसद का आया बयान, कहा- CEC ने देश को गुमराह किया

वहीं JMM सांसद विजय कुमार हंसदक ने कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका लंबे समय से सवालों के घेरे में रही है। एक स्वतंत्र देश में व्यवस्था के दुरुपयोग को इस हद तक ले जाना और लोगों के मतदान के अधिकार से वंचित करना स्वीकार्य नहीं है। सुरक्षा बलों की तैनाती सहित सभी संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है। कई राज्यों के उदाहरण मौजूद हैं, जहाँ चुनाव प्रक्रिया को लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया गया और उसे पूरी तरह भाजपा के पक्ष में प्रभावित किया गया। यह किसी भी स्वतंत्र देश के हित में नहीं है।