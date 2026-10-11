दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने AAP को घेरा, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शिकायत की तैयारी

हरमीत सिंह कालका के मुताबिक, शनिवार को कुछ प्रदर्शनकारियों ने गुरुद्वारा बंगला साहिब परिसर में पहुंचकर प्रदर्शन करने की कोशिश की थी। उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों को वहां से बाहर निकाल दिया गया। कालका ने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के लिए पहुंचे पुलिसकर्मियों को गुरुद्वारे के अंदर जाने से रोका गया था। इस घटनाक्रम को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के बीच विवाद सामने आया है।