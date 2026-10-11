‘वोट चोरी से बनी केंद्र में सरकार’, मल्लिकार्जुन खरगे ने चुनाव आयोग पर लगाए आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इमरजेंसी के दौर का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय भी ऐसी घटनाएं नहीं होती थीं, जैसी आज देखने को मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि उस दौरान न ट्रेनें रोकी गईं और न ही उड़ानें बंद हुईं। लोग स्वतंत्र रूप से एक जगह से दूसरी जगह आ-जा सकते थे। उन्होंने कहा कि कल भी युवा आंदोलन कर रहे थे, लेकिन इमरजेंसी के दौरान भी इस तरह की घटनाएं नहीं होती थीं। उन्होंने बताया कि इमरजेंसी के समय वह मंत्री थे। उस दौरान न रेल सेवाएं रोकी गईं और न ही हवाई सेवाएं बाधित हुईं। लोगों को स्वतंत्र रूप से आने-जाने की सुविधा थी।