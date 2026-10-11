बिजली सप्लाई के लिए NTPC का नया प्लान! प्रोजेक्ट्स में 26 परसेंट इक्विटी के लिए इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को किया इनवाइट

NTPC Steam and Electricity Supply Update: देश की बड़ी बिजली कंपनियों में शामिल NTPC ने इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक नई पहल शुरू की है। कंपनी अब को-जेनरेशन प्रोजेक्ट्स में इंडस्ट्रियल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करना चाहती है। इसके लिए NTPC ने 26% इक्विटी निवेश करने के इच्छुक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल संस्थानों से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (EOI) मांगा है। इस योजना का मकसद उद्योगों को बिजली और भाप (स्टीम) की भरोसेमंद सप्लाई देना है। आखिर इस पहल से उद्योगों को क्या फायदा होगा और NTPC की आगे की क्या योजना है? आइए जानते हैं।