SIR और CEC के खिलाफ कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ के सभी विधायक आज शाम होंगे रवाना

जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत समेत प्रदेश के कांग्रेस विधायक आज शाम 6:40 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद पार्टी मुख्यालय में हाईकमान के साथ बैठक प्रस्तावित है। बैठक में SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि पार्टी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने की भी तैयारी कर रही है।