11 अक्टूबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

CG News: राज्य परिवहन निगम की 600 बसों की नीलामी पर सवाल, कर्मचारियों के अनुकंपा नियुक्ति केस लंबित

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन निगम बंद होने के करीब दो दशक बाद भी पूर्व कर्मचारियों के बकाया भुगतान, बहाली और अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबित हैं। वहीं, निगम की 600 से अधिक बसों की नीलामी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
3 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Oct 11, 2026

CG News

CG News: राज्य परिवहन निगम की 600 बसों की नीलामी पर सवाल(photo-patrika group)

CG News: छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन निगम बंद होने के करीब दो दशक बाद भी उसके पूर्व कर्मचारियों के बकाया भुगतान, बहाली और अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले लंबित हैं। वहीं, निगम की बसों की नीलामी को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निगम बंद होने के समय 600 से अधिक बसें थीं, जिनमें से कई को कबाड़ बताकर कम कीमत पर नीलाम किया गया था। पूर्व कर्मचारियों का दावा है कि इनमें कई बसें संचालन योग्य थीं। दूसरी ओर, निगम के दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए राज्य सरकार ने सात सदस्यीय समिति गठित की है।

State Transport Corporation: कौड़ियों के भाव नीलाम हुईं बसें

राज्य परिवहन निगम बंद होने के बाद स्थानीय जिला प्रशासन के माध्यम से बसों की नीलामी की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, जिन बसों की कीमत उस समय 8 से 10 लाख रुपये बताई गई, उन्हें 50 हजार से एक लाख रुपये तक में बेच दिया गया। कुछ बसों की नीलामी 30 से 35 हजार रुपये में भी होने की बात कही गई है।

पूर्व कर्मचारियों का आरोप है कि नीलामी में शामिल कुछ निजी ऑपरेटरों ने कम कीमत पर बसें खरीदीं और मरम्मत व रंग-रोगन के बाद उन्हें अपने कारोबार में इस्तेमाल किया। हालांकि, नीलामी से जुड़ी सभी परिस्थितियों और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि के लिए संबंधित रिकॉर्ड की जांच जरूरी है।

फिट बसों को भी कबाड़ घोषित करने का आरोप

पूर्व कर्मचारियों के मुताबिक, निगम के पास टाटा और अशोक लेलैंड जैसी कंपनियों की कई बसें थीं, जिनकी स्थिति अच्छी थी और वे संचालन के योग्य थीं। उनका कहना है कि उस समय निर्धारित मानकों के बावजूद कुछ तीन से चार साल पुरानी बसों को भी अनुपयोगी घोषित कर दिया गया।

बिलासपुर स्थित निगम वर्कशॉप के सेवानिवृत्त मैकेनिक रामलाल साहू के अनुसार, कुछ बसों के इंजन की ओवरहॉलिंग और बॉडी की पेंटिंग कराई गई थी। इसके बावजूद उन्हें कंडम घोषित करने का आदेश आया। कर्मचारियों का दावा है कि इस वजह से उन बसों को दूसरे सरकारी विभागों में उपयोग के लिए भेजने की संभावनाएं भी प्रभावित हुईं।

निगम बंद होने के बाद कर्मचारियों की मुश्किलें

राज्य परिवहन निगम को 31 दिसंबर 2002 को बंद करने की आधिकारिक घोषणा की गई थी। उस समय निगम में करीब 2,250 स्थायी कर्मचारी कार्यरत थे। रिपोर्ट के अनुसार, बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ले ली, जबकि कुछ कर्मचारियों को दूसरे विभागों में समायोजित किया गया।

वहीं, कुछ पूर्व कर्मचारी अब भी निलंबन अवधि के वेतन, बकाया भत्तों और अन्य सेवा लाभों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनमें ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं, जो बहाली और विभागों में समायोजन की मांग कर रहे हैं।

अनुकंपा नियुक्ति के लिए समिति गठित

राज्य सरकार ने निगम के दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने के मामलों पर विचार करने के लिए सात सदस्यीय समिति गठित की है। समिति की रिपोर्ट के बाद प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाना है।

कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद नई अनुकंपा नियुक्ति नीति अधिसूचित होने की संभावना है। इससे लंबित आवेदनों पर आगे की कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है। हालांकि, नियुक्ति कब तक मिलेगी और कितने आवेदनों को मंजूरी मिलेगी, यह समिति की रिपोर्ट और सरकार के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

बसों की नीलामी से लेकर नियुक्ति तक, अब भी जवाब का इंतजार

राज्य परिवहन निगम की बंदी के बाद बसों की नीलामी, पूर्व कर्मचारियों के बकाया भुगतान और अनुकंपा नियुक्ति जैसे मुद्दे अब भी चर्चा में हैं। पूर्व कर्मचारियों को अपने सेवा लाभ और परिजनों को नियुक्ति मिलने का इंतजार है। वहीं, बसों की नीलामी से जुड़े आरोपों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए संबंधित दस्तावेजों और सरकारी रिकॉर्ड का सामने आना महत्वपूर्ण होगा।

‘10 हजार की नौकरी देकर बेरोजगारों के जले पर नमक छिड़क रही BJP सरकार’, रायपुर कांग्रेस का आरोप

ये भी पढ़ें
Congress Attack on BJP

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2026 09:33 am

Published on:

11 Oct 2026 09:32 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: राज्य परिवहन निगम की 600 बसों की नीलामी पर सवाल, कर्मचारियों के अनुकंपा नियुक्ति केस लंबित

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

‘10 हजार की नौकरी देकर बेरोजगारों के जले पर नमक छिड़क रही BJP सरकार’, रायपुर कांग्रेस का आरोप

Congress Attack on BJP
रायपुर

Politics: नाबालिग राष्ट्रीय अध्यक्ष वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री ओपी ने भूपेश बघेल पर बोला हमला

Politics
रायपुर

Women Guest Editor: नीति ने खादी को फैशन से जोड़कर बुनकर परिवारों को दिया रोजगार

Women Guest Editor
रायपुर

झारखंड से छत्तीसगढ़ पहुंची देशी शराब! आबकारी विभाग ने आरोपी को बाइक समेत रंगे हाथ दबोचा

Jharkhand Liquor Seized
रायपुर

कुर्रा की कोटवारी जमीन का पुराना रिकॉर्ड खोलेगा राज? बिक्री से नामांतरण तक की प्रक्रिया पर उठे सवाल

Land Registry Dispute
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.