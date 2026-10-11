CG News: राज्य परिवहन निगम की 600 बसों की नीलामी पर सवाल, कर्मचारियों के अनुकंपा नियुक्ति केस लंबित

CG News: छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन निगम बंद होने के करीब दो दशक बाद भी उसके पूर्व कर्मचारियों के बकाया भुगतान, बहाली और अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले लंबित हैं। वहीं, निगम की बसों की नीलामी को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, निगम बंद होने के समय 600 से अधिक बसें थीं, जिनमें से कई को कबाड़ बताकर कम कीमत पर नीलाम किया गया था। पूर्व कर्मचारियों का दावा है कि इनमें कई बसें संचालन योग्य थीं। दूसरी ओर, निगम के दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए राज्य सरकार ने सात सदस्यीय समिति गठित की है।