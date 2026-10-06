Chhattisgarh Pension Update: रिटायर्ड कॉलेज कर्मचारियों को फिर पेंशन मिलने की उम्मीद? CM साय से आग्रह

Chhattisgarh Pension Update: छत्तीसगढ़ के रायपुर में अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों और कर्मचारियों की पेंशन बहाली का मामला एक बार फिर सामने आया है। रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग की ओर से पेंशन और ग्रेच्युटी व्यवस्था समाप्त किए जाने पर चिंता जताई है। सांसद ने मुख्यमंत्री से संबंधित आदेश को वापस लेने अथवा उस पर रोक लगाने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि लंबे समय से मिल रही सुविधा बंद होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो सकता है।