Ganja Smuggling News: कौन जुटाता था गांजा, कौन पहुंचाता था खेप? नेटवर्क खंगाल रही महासमुंद पुलिस

Ganja Seizure: इस साल अभी तक 50 करोड़ का गांजा जब्त होने के बाद अब महासमुंद पुलिस की नजर उस पूरे नेटवर्क पर है, जो ओडिशा से गांजे की खेप जुटाकर देश के अलग-अलग राज्यों तक पहुंचाता था। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के लिए सामने आए खेपों के आंकड़े इस कारोबार के अंतरराज्यीय फैलाव को उजागर कर दिए हैं। कार्रवाई में गिरफ्तारियों के बावजूद 70 आरोपियों का फरार होना बताता है कि तस्करी की पूरी श्रृंखला तक पहुंचना अभी बाकी है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती खेप के स्रोत से लेकर उसे हासिल करने वालों तक की कड़ियां जोड़ने की है।