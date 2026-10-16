Scholarship exam: छत्तीसगढ़ में 8वीं के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा, 23 अक्टूबर तक करें आवेदन

छात्रवृत्ति सांकेतिक तस्वीर (Photo Patrika)
Scholarship examination: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति पाने का अवसर है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से संचालित राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना (NMMS) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत कक्षा आठवीं में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से इस छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए इच्छुक विद्यार्थी 23 अक्टूबर 2026 तक अपना आवेदन संबंधित विद्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया नि:शुल्क रखी गई है। विद्यार्थी ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। आर्थिक कारणों से पढ़ाई में आने वाली बाधाओं को कम करने और विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा आठवीं में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए चयनित होने का अवसर मिलता है। इसके लिए विद्यार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा और परीक्षा में शामिल होना होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी बीएल देवांगन ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पात्र विद्यार्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना आवेदन संबंधित विद्यालय में जमा करें। आवेदन की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर 2026 है। ऐसे में विद्यार्थियों और अभिभावकों को सलाह है कि अंतिम दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें। आवेदन से संबंधित पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य शर्तों की जानकारी के लिए विद्यार्थी अपने विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक विद्यार्थियों को आवेदन की अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखना होगा। 23 अक्टूबर के बाद आवेदन स्वीकार किए जाएंगे या नहीं, इसकी जानकारी संबंधित आधिकारिक निर्देशों से ही स्पष्ट होगी। इसलिए पात्र विद्यार्थी समय पर आवेदन जमा कर परीक्षा की तैयारी पर ध्यान दें।
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