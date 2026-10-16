Scholarship exam: छत्तीसगढ़ में 8वीं के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति परीक्षा, 23 अक्टूबर तक करें आवेदन

राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। आर्थिक कारणों से पढ़ाई में आने वाली बाधाओं को कम करने और विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा आठवीं में पढ़ने वाले पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए चयनित होने का अवसर मिलता है। इसके लिए विद्यार्थियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा और परीक्षा में शामिल होना होगा।