Paddy procurement: समर्थन मूल्य पर धान बेचने किसानों ने बढ़ाया रुझान, महासमुंद में अब तक 3 हजार नए किसानों का पंजीयन

Paddy procurement: महासमुंद में समर्थन मूल्य पर धान बेचने की तैयारी के साथ महासमुंद जिले में किसानों का पंजीयन तेजी से बढ़ रहा है। अगस्त से शुरू हुए नए किसान पंजीयन में अब तक करीब 3 हजार किसान जुड़ चुके हैं। पंजीयन की प्रक्रिया नवंबर तक जारी रहेगी, ऐसे में नए किसानों की संख्या अभी और बढ़ने की संभावना है। पिछले साल जिले में 5,354 नए किसानों ने पंजीयन कराया था। इस बार भी बड़ी संख्या में किसानों के नए पंजीयन कराने से आगामी धान खरीदी सीजन में समितियों और खरीदी केंद्रों पर किसानों की संख्या और धान की आवक बढ़ने की संभावना है।