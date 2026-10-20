महासमुंद में 6 करोड़ का ओवरब्रिज ढाई साल से अटका, विरोध के बाद अंडरब्रिज पर भी नहीं बनी सहमति

रेलवे स्टेशन को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अगस्त 2023 में आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई थी। इसके बाद से स्टेशन परिसर में सुधार और निर्माण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। फिलहाल फिनिशिंग का काम जारी बताया जा रहा है। सितंबर 2026 तक काम पूरा करने की बात कही गई थी, लेकिन अक्टूबर 2026 तक भी यात्रियों को पूरी तरह विकसित स्टेशन की सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। स्टेशन के आधुनिकीकरण से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है, काम पूरा होने की तारीख आगे बढऩे से इंतजार लंबा हो गया है। अंतिम चरण में कार्य बताया जा रहा है।