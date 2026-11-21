कुलेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचना चुनौती (Photo Source- Patrika)
विनोद जैन/Kuleshwar Mahadev Temple: छत्तीसगढ़ का त्रिवेणी संगम प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक विरासत, पौराणिक मान्यताओं और धार्मिक आस्था का अनमोल केंद्र है। महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों के पवित्र संगम पर स्थित कुलेश्वर महादेव मंदिर और पास ही मौजूद लोमस ऋषि आश्रम का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इसके बावजूद इस महत्वपूर्ण तीर्थस्थल तक पहुंचने वाला मार्ग लंबे समय से बदहाली का सामना कर रहा है। हर साल मेला नजदीक आते ही सड़क पर मुरूम डालकर अस्थायी व्यवस्था की जाती है, लेकिन स्थायी सड़क निर्माण का इंतजार अब तक खत्म नहीं हुआ है।
हाल ही में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निरीक्षण के बाद क्षेत्रवासियों को उम्मीद जगी है कि इस बार कुलेश्वर महादेव मंदिर और त्रिवेणी संगम के विकास की योजनाएं धरातल पर उतरेंगी। अब सवाल यह है कि क्या आगामी मेले से पहले मंदिर तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क बन पाएगी या फिर एक बार फिर मुरूम डालकर ही काम चलाया जाएगा?
महानदी, पैरी और सोंढूर नदियों का संगम होने के कारण यह क्षेत्र त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। यहां स्थित कुलेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। समीपस्थ लोमस ऋषि आश्रम भी अपनी पौराणिक और धार्मिक पहचान के लिए जाना जाता है।
इस क्षेत्र की विशेषता केवल तीन नदियों का मिलन नहीं है। यहां तीन जिलों की सीमाएं, तीन थानों का क्षेत्र और तीन पुलों का जुड़ाव भी देखने को मिलता है। इसके अलावा तीन विधानसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी इस क्षेत्र के विकास से जुड़ती है। इतनी विशिष्ट भौगोलिक और धार्मिक पहचान होने के बावजूद यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव लोगों को परेशान कर रहा है।
कुलेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचने वाला मार्ग क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बारिश के मौसम में सड़क पर कीचड़ भर जाता है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। दोपहिया और चारपहिया वाहनों से मंदिर तक पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मेला नजदीक आते ही संबंधित मार्ग पर मुरूम डालकर उसे चलने लायक बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन बारिश और वाहनों की आवाजाही के कारण यह अस्थायी व्यवस्था ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। हर साल यही स्थिति दोहराई जाती है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि अब अस्थायी मरम्मत के बजाय मंदिर तक स्थायी सड़क का निर्माण कराया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को बार-बार परेशानी का सामना न करना पड़े।
इसी बीच क्षेत्र के ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रशासन ने पहल की है। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जनप्रतिनिधियों के साथ मगरलोड जनपद क्षेत्र के नवागांव स्थित लोमस ऋषि आश्रम और कुलेश्वर महादेव मंदिर का निरीक्षण किया। इस दौरान मगरलोड जनपद अध्यक्ष वीरेंद्र साहू ने इन स्थलों को पर्यटन के मानचित्र पर विशेष पहचान दिलाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि यहां की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जाना चाहिए। इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विकास पर चर्चा की। इसमें पहुंच मार्ग, स्वच्छता, पेयजल, सौंदर्यीकरण और पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। कलेक्टर ने लोमस ऋषि आश्रम में अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आश्रम के समीप 50 से 60 चौपाटी निर्माण और कुलेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए सड़क निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने को कहा।
मंदिर परिसर में आगामी महीनों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तीन शेड, फ्लोरिंग और अन्य जरूरी विकास कार्य कराने की बात भी कही गई। इन सुविधाओं के विकसित होने से श्रद्धालुओं को दर्शन के दौरान बेहतर व्यवस्था मिलने की उम्मीद है।
निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र की अन्य समस्याओं और जरूरतों से भी प्रशासन को अवगत कराया। इसमें धान खरीदी केंद्र तक मुरूम सीलिंग, विभिन्न स्थानों पर सोलर लाइट लगाने और नवागांव में आंगनबाड़ी केंद्र की मांग शामिल रही। कलेक्टर ने इन मांगों को डीएमएफ और अन्य मदों से पूरा कराने का भरोसा दिलाया। प्रशासन की ओर से दिए गए निर्देशों के बाद अब क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि धार्मिक स्थलों के साथ-साथ आसपास के गांवों की बुनियादी सुविधाओं में भी सुधार होगा।
त्रिवेणी संगम जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए केवल सौंदर्यीकरण और परिसर में निर्माण कार्य पर्याप्त नहीं होंगे। श्रद्धालुओं और पर्यटकों को सबसे पहले बेहतर पहुंच मार्ग की जरूरत है। स्थायी सड़क के साथ व्यवस्थित पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल और अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित करना भी जरूरी है। यदि इन व्यवस्थाओं पर एक साथ काम होता है, तो यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण बन सकता है।
कलेक्टर के निरीक्षण और विकास कार्यों के निर्देशों से क्षेत्रवासियों में उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन असली सवाल इनके क्रियान्वयन का है। सड़क निर्माण का प्रस्ताव कब तैयार होगा, काम कब शुरू होगा और आगामी मेले से पहले श्रद्धालुओं को स्थायी मार्ग की सुविधा मिल पाएगी या नहीं, यह देखना बाकी है।
क्षेत्र के लोगों का कहना है कि हर साल मेला आने पर मुरूम डालकर अस्थायी व्यवस्था करने के बजाय अब स्थायी समाधान होना चाहिए। त्रिवेणी संगम की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान के अनुरूप यहां सुविधाओं का विकास जरूरी है। अब सबकी निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। क्या इस बार कुलेश्वर महादेव मंदिर तक पक्की सड़क पहुंचेगी या फिर श्रद्धालुओं को एक बार फिर बदहाल रास्ते से ही गुजरना पड़ेगा?
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