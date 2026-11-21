कुलेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंचने वाला मार्ग क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। बारिश के मौसम में सड़क पर कीचड़ भर जाता है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को आवागमन में परेशानी होती है। दोपहिया और चारपहिया वाहनों से मंदिर तक पहुंचना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मेला नजदीक आते ही संबंधित मार्ग पर मुरूम डालकर उसे चलने लायक बनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन बारिश और वाहनों की आवाजाही के कारण यह अस्थायी व्यवस्था ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। हर साल यही स्थिति दोहराई जाती है। क्षेत्रवासियों की मांग है कि अब अस्थायी मरम्मत के बजाय मंदिर तक स्थायी सड़क का निर्माण कराया जाए, ताकि श्रद्धालुओं को बार-बार परेशानी का सामना न करना पड़े।