छत्तीसगढ़ में बिरसा मुंडा जयंती पर सियासी संग्राम (Photo Source- AI Generate)
Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वित्त मंत्री ओपी चौधरी सोशल मीडिया पर आमने-सामने आ गए हैं। दोनों नेताओं के बीच शुरू हुई जुबानी जंग अब गांधी परिवार, आदिवासी सम्मान, कांग्रेस के कार्यकाल और अडानी तक पहुंच गई है। एक तरफ ओपी चौधरी ने भूपेश बघेल से पूछा कि कांग्रेस को इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनाने का मौका क्यों नहीं मिला, तो दूसरी तरफ भूपेश ने पलटवार करते हुए कहा कि ओपी चौधरी की आत्मा अडानी के पास गिरवी है।
इस पूरे विवाद की शुरुआत धरमजयगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय सम्मेलन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के भाषण के एक वीडियो से हुई। भाषण के दौरान भगवान बिरसा मुंडा का नाम लेते समय उनकी जुबान फिसल गई और उन्होंने 'बिरसा मुंडी' कह दिया। इसी वीडियो क्लिप को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर साझा कर वित्त मंत्री पर निशाना साधा। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच पोस्ट और जवाबी पोस्ट का सिलसिला शुरू हो गया।
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर धरमजयगढ़ में आयोजित जनजातीय सम्मेलन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने संबोधन के दौरान भगवान बिरसा मुंडा का नाम गलत बोल दिया था। भाषण का यह हिस्सा सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे साझा करते हुए वित्त मंत्री पर तंज कसा। भूपेश बघेल ने पोस्ट में लिखा कि भगवान बिरसा मुंडा तक का नाम ठीक से नहीं ले पा रहे हैं और जनजातीय गौरव दिवस मनाने चले हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब मन में पाप हो तो जुबान फिसल ही जाती है। भूपेश बघेल की इस टिप्पणी के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री को जवाब दिया।
भूपेश बघेल की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए ओपी चौधरी ने इसे घटिया राजनीति करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं। साथ ही उन्होंने भूपेश बघेल पर तकनीक के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उनके CBI मामले का भी जिक्र किया। ओपी चौधरी ने अपने पोस्ट में कहा कि उनके भाषण में मुख्य रूप से इस बात का उल्लेख था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजाद भारत में पहली बार आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनवाया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कांग्रेस को 50 साल से अधिक समय तक देश में शासन करने का अवसर मिला, तब आदिवासी समाज से किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया गया?
वित्त मंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और आज पूरे देश में यह दिवस मनाया जाता है। ओपी चौधरी ने सवाल किया कि कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने इतने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की पहल क्यों नहीं की? उन्होंने भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए लिखा कि आखिर गांधी परिवार से आगे उन्हें कुछ क्यों नहीं दिखाई देता?
वित्त मंत्री ने अपने पोस्ट में भूपेश बघेल की सक्रियता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री की जनता के बीच कोई गतिविधि उन्हें दिखाई नहीं दी। ओपी चौधरी ने भूपेश बघेल से पूछा कि यदि उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित कोई कार्यक्रम जनता के बीच आयोजित किया है तो उसकी जानकारी साझा करें। उन्होंने कहा कि वह ऐसे कार्यक्रमों का इंतजार करेंगे।
साथ ही यह भी कहा कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री ने लोगों के बीच कोई कार्यक्रम नहीं किया है तो उन्हें आदिवासी समाज, प्रदेश और देश से माफी मांगनी चाहिए। इस तरह ओपी चौधरी ने भगवान बिरसा मुंडा के नाम के उच्चारण से शुरू हुए विवाद को कांग्रेस के शासनकाल और आदिवासी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जोड़ दिया।
ओपी चौधरी के आरोपों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया पर विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का नाम गलत लेकर अपमान ओपी चौधरी ने किया और नाराज भी वही हो रहे हैं। भूपेश बघेल ने अपने पोस्ट के साथ भगवान बिरसा मुंडा की एक प्रतिमा की तस्वीर साझा की। उन्होंने बताया कि यह प्रतिमा बस्तर क्षेत्र के चारामा में स्थापित है। उनके मुताबिक, विधानसभा के तत्कालीन उपाध्यक्ष और भानुप्रतापपुर के विधायक स्वर्गीय मनोज मंडावी ने यह प्रतिमा लगवाई थी।
इसका अनावरण 13 अगस्त 2022 को हजारों लोगों की मौजूदगी में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में किया गया था। भूपेश बघेल ने इस उदाहरण के जरिए भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि यह उस समय की बात है, जब उनके मुताबिक आरएसएस और भाजपा के मन में भगवान बिरसा मुंडा को लेकर प्रेम जागना शुरू नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल में क्या-क्या किया गया और क्या नहीं, इसका विवरण देने से ज्यादा जरूरी आदिवासियों के सम्मान का सवाल है।
भूपेश बघेल ने अपने जवाब में ओपी चौधरी पर सबसे तीखा हमला आदिवासी हितों के मुद्दे पर किया। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा के नेता किस मुंह से आदिवासी समाज की बात करते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ओपी चौधरी की आत्मा अडानी के पास गिरवी है और वे एक-एक करके छत्तीसगढ़ के जंगल अडानी के नाम करने पर तुले हुए हैं। इस टिप्पणी के साथ ही सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस ने राजनीतिक रूप से और तीखा रूप ले लिया। ओपी चौधरी ने जहां कांग्रेस के लंबे शासनकाल और आदिवासी समाज के राष्ट्रपति पद पर प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल उठाए, वहीं भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर आदिवासी हितों और जंगलों को लेकर सवाल खड़े किए।
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम अब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा बन गया है। शुरुआत एक भाषण में नाम के गलत उच्चारण को लेकर हुई थी, लेकिन इसके बाद दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के राजनीतिक कार्यकाल, आदिवासी समाज के प्रति प्रतिबद्धता और नीतियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। एक ओर ओपी चौधरी ने कांग्रेस से पूछा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद आदिवासी समाज को सर्वोच्च संवैधानिक पद पर प्रतिनिधित्व देने की पहल क्यों नहीं की गई। दूसरी ओर भूपेश बघेल ने चारामा में बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित किए जाने का उदाहरण देकर भाजपा के दावों पर सवाल उठाए। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना होगा कि यह राजनीतिक बहस यहीं थमती है या आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में इसे लेकर बयानबाजी का नया दौर शुरू होता है।
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