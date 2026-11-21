भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस का कार्यक्रम अब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा बन गया है। शुरुआत एक भाषण में नाम के गलत उच्चारण को लेकर हुई थी, लेकिन इसके बाद दोनों नेताओं ने एक-दूसरे के राजनीतिक कार्यकाल, आदिवासी समाज के प्रति प्रतिबद्धता और नीतियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। एक ओर ओपी चौधरी ने कांग्रेस से पूछा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद आदिवासी समाज को सर्वोच्च संवैधानिक पद पर प्रतिनिधित्व देने की पहल क्यों नहीं की गई। दूसरी ओर भूपेश बघेल ने चारामा में बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित किए जाने का उदाहरण देकर भाजपा के दावों पर सवाल उठाए। फिलहाल दोनों नेताओं के बीच सोशल मीडिया पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना होगा कि यह राजनीतिक बहस यहीं थमती है या आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में इसे लेकर बयानबाजी का नया दौर शुरू होता है।