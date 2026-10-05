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Kawardha News: शहर के बीच तेंदुआ दिखने से हड़कंप, वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

Leopard in Kawardha: कवर्धा शहर में स्नेहा क्लीनिक के पास तेंदुआ दिखने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की।
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कवर्धा

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Shradha Jaiswal

Oct 05, 2026

Kawardha News

Kawardha News: शहर के बीच तेंदुआ दिखने से हड़कंप(photo-patrika canva create)

Kawardha News: छत्तीसगढ़ के कवर्धा शहर के व्यस्त इलाके में तेंदुआ दिखाई देने की सूचना से हड़कंप मच गया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के स्नेहा क्लीनिक के पास तेंदुए को देखे जाने की खबर मिलते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। तेंदुए को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी, जिसे वन विभाग ने हटाया। अधिकारियों ने लोगों से तेंदुए के करीब नहीं जाने और सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की है

Kawardha Leopard News: स्नेहा क्लीनिक के पास दिखा तेंदुआ

शहर के आबादी वाले इलाके में तेंदुआ दिखने की खबर कुछ ही देर में आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग तेंदुए को देखने के लिए मौके पर पहुंचने लगे। भीड़ बढ़ने से रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी की आशंका को देखते हुए वन विभाग की टीम ने लोगों को घटनास्थल से दूर करना शुरू किया।

DFO समेत वन अमला मौके पर तैनात

सूचना मिलने के बाद DFO समेत वन विभाग के अधिकारी और वनकर्मी मौके पर पहुंचे। टीम लगातार तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रख रही है। आसपास के इलाकों में भी निगरानी की जा रही है, ताकि तेंदुआ किसी दूसरे आबादी वाले क्षेत्र की ओर न बढ़े।

लोगों से तेंदुए से दूरी बनाए रखने की अपील

वन विभाग ने लोगों से तेंदुए के करीब नहीं जाने और उसका पीछा नहीं करने की अपील की है। साथ ही लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने और बच्चों को सुरक्षित रखने की सलाह दी गई है। तेंदुए को देखने के लिए मौके पर भीड़ नहीं लगाने को भी कहा गया है।

जंगल से भटककर शहर पहुंचने की आशंका

प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि तेंदुआ जंगल से रास्ता भटककर शहर के आबादी वाले हिस्से में पहुंचा होगा। हालांकि वह किस दिशा से शहर में दाखिल हुआ, इसे लेकर फिलहाल स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है।

सुरक्षित रेस्क्यू पर वन विभाग का फोकस

फिलहाल स्नेहा क्लीनिक के आसपास वन विभाग की टीम तैनात है और तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के प्रयास जारी हैं। विभाग की प्राथमिकता तेंदुए को बिना किसी नुकसान के रेस्क्यू करना और आसपास के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने लोगों से वन विभाग के निर्देशों का पालन करने और घटनास्थल से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की अपील की है।

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Updated on:

05 Oct 2026 01:53 pm

Published on:

05 Oct 2026 01:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Kawardha News: शहर के बीच तेंदुआ दिखने से हड़कंप, वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन

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