Fish Farming: ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर आजीविका के नए अवसर तलाशने की दिशा में बीजापुर जिले के युवा मत्स्य कृषक निखिल कुमार कोरम ने प्रेरणादायक पहल की है। भोपालपटनम विकासखंड के ग्राम अर्जुनली निवासी निखिल ने अपने एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के तालाब में वैज्ञानिक पद्धति से मत्स्य पालन कर लगभग 200 किलोग्राम मछली का उत्पादन प्राप्त किया है। उनकी यह पहल न केवल परिवार की अतिरिक्त आय का साधन बनी है, बल्कि आसपास के ग्रामीणों को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है।