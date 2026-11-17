मछली पालन से बदली आजीविका की राह (Photo Source- Patrika)
Fish Farming: ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग कर आजीविका के नए अवसर तलाशने की दिशा में बीजापुर जिले के युवा मत्स्य कृषक निखिल कुमार कोरम ने प्रेरणादायक पहल की है। भोपालपटनम विकासखंड के ग्राम अर्जुनली निवासी निखिल ने अपने एक हेक्टेयर क्षेत्रफल के तालाब में वैज्ञानिक पद्धति से मत्स्य पालन कर लगभग 200 किलोग्राम मछली का उत्पादन प्राप्त किया है। उनकी यह पहल न केवल परिवार की अतिरिक्त आय का साधन बनी है, बल्कि आसपास के ग्रामीणों को भी स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है।
निखिल कोरम ने पारंपरिक आजीविका के साथ मत्स्य पालन को अपनाकर उपलब्ध जल संसाधनों का सदुपयोग किया। मत्स्य पालन विभाग के तकनीकी मार्गदर्शन और सलाह के अनुसार उन्होंने तालाब की तैयारी, गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का संचयन, संतुलित आहार प्रबंधन और नियमित देखरेख पर विशेष ध्यान दिया। वैज्ञानिक पद्धति से किए गए इस प्रयास के परिणामस्वरूप उन्हें अपने एक हेक्टेयर तालाब से करीब 200 किलोग्राम मछली का उत्पादन प्राप्त हुआ।
मत्स्य पालन से निखिल कोरम को पारंपरिक आजीविका के साथ आय का एक नया विकल्प मिला है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल रही है। बेहतर उत्पादन मिलने से उनका उत्साह भी बढ़ा है और वे इस गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं।
निखिल की यह उपलब्धि बताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध तालाबों और जल संसाधनों का योजनाबद्ध उपयोग कर मत्स्य पालन को आजीविका का प्रभावी माध्यम बनाया जा सकता है। विभागीय तकनीकी सहयोग, मेहनत और वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर ग्रामीण किसान अपनी आय के साधनों का विस्तार कर सकते हैं। अर्जुनली के निखिल कोरम की पहल अब अन्य ग्रामीणों के लिए भी आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढऩे की प्रेरणा बन रही है।
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