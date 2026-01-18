25 डिसमिल जमीन पर बॉयोफ्लॉक का नया प्रयोग, ग्रामीण युवक बना मत्स्य उद्यमिता की नई मिसाल

संजय सुमन ने कहा कि मेरे पास ज्यादा जमीन नहीं थी, इसलिए मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिसमें कम जगह में अच्छा मुनाफा हो। बॉयोफ्लॉक तकनीक के बारे में जानकारी मिली और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से सहयोग मिला। तकनीकी प्रशिक्षण लेकर मैंने पानी की गुणवत्ता और फीड पर खास ध्यान दिया। आज इसी तकनीक से मुझे साल भर की आमदनी हो रही है और गांव में रहकर ही रोजगार मिल रहा है। मेरा मानना है कि अगर युवा सही जानकारी और मेहनत के साथ आगे आएं, तो गांव से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।