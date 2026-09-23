Bijapur Athletics: एथलेटिक्स में बीजापुर की बेटियों ने लहराया परचम, राज्य स्तरीय एथलेटिक्स में जीते 7 स्वर्ण

Bijapur Athletics: 26वीं राज्य स्तरीय शालेय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बीजापुर जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में बीजापुर के खिलाड़ियों ने अलग-अलग आयु वर्ग और स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हुए कई स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किए। धरमपुरा, जिला बस्तर में 17 से 20 सितंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में पुनेम पाकलु, अंजली कारम और संतोषी भण्डारी ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तीनों खिलाड़ियों ने दौड़ की अलग-अलग स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किए। खास बात यह रही कि संतोषी भण्डारी और अंजली कारम ने कई स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया। वहीं पुनेम पाकलु ने भी एक स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किया।