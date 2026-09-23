Bijapur Athletics: एथलेटिक्स में बीजापुर की बेटियों ने लहराया परचम, राज्य स्तरीय एथलेटिक्स में जीते 7 स्वर्ण

बीजापुर की बेटियों ने एथलेटिक्स में दिखाया दम (Photo Source- Patrika)
Bijapur Athletics: 26वीं राज्य स्तरीय शालेय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बीजापुर जिले के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में बीजापुर के खिलाड़ियों ने अलग-अलग आयु वर्ग और स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हुए कई स्वर्ण और रजत पदक अपने नाम किए। धरमपुरा, जिला बस्तर में 17 से 20 सितंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में पुनेम पाकलु, अंजली कारम और संतोषी भण्डारी ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तीनों खिलाड़ियों ने दौड़ की अलग-अलग स्पर्धाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पदक हासिल किए। खास बात यह रही कि संतोषी भण्डारी और अंजली कारम ने कई स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी खेल प्रतिभा का परिचय दिया। वहीं पुनेम पाकलु ने भी एक स्वर्ण और एक रजत पदक अपने नाम किया।
अंडर-14 बालक वर्ग की स्पर्धाओं में पुनेम पाकलु ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 600 मीटर दौड़ में पहला स्थान हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा 400 मीटर दौड़ में भी पुनेम ने अपनी तेज रफ्तार का प्रदर्शन किया और रजत पदक अपने नाम किया। कम उम्र में पुनेम के इस प्रदर्शन को बीजापुर के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। दो अलग-अलग दौड़ स्पर्धाओं में पदक जीतकर उन्होंने प्रतियोगिता में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई।
अंडर-17 बालिका वर्ग में संतोषी भण्डारी ने प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन किया। संतोषी ने 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया और तीनों ही स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहीं। एक ही प्रतियोगिता में अलग-अलग दूरी की तीन दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल करना संतोषी की शानदार उपलब्धि रही। उनके प्रदर्शन ने यह दिखाया कि उन्होंने छोटी और लंबी दूरी दोनों तरह की दौड़ के लिए अच्छी तैयारी की है।
अंडर-19 बालिका वर्ग में अंजली कारम ने भी अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही 4x100 मीटर रिले और 4x400 मीटर रिले में भी स्वर्ण पदक जीतकर अपनी टीम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंजली के प्रदर्शन से बीजापुर के खाते में कई महत्वपूर्ण स्वर्ण पदक जुड़े। व्यक्तिगत दौड़ के साथ रिले स्पर्धाओं में भी बेहतर प्रदर्शन कर उन्होंने अपनी बहुमुखी खेल क्षमता का परिचय दिया।
राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बीजापुर के खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर कलेक्टर विश्वदीप और जिला शिक्षा अधिकारी राजेश पांडे ने खिलाड़ियों को बधाई दी। अधिकारियों ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए खेल के क्षेत्र में इसी तरह मेहनत जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। एपीसी मो. जाकिर खान, डी. सुब्बैया और एथलेटिक्स कोच संदीप कुमार गुप्ता ने भी खिलाड़ियों की सफलता पर खुशी जताई और उनका उत्साहवर्धन किया।
बीजापुर के इन खिलाड़ियों की सफलता से जिले के दूसरे युवा खिलाड़ियों में भी उत्साह बढ़ा है। राज्य स्तर पर पदक जीतने से खिलाड़ियों को आगे होने वाली प्रतियोगिताओं के लिए आत्मविश्वास मिलेगा। वहीं कोच और खेल विभाग को भी जिले में एथलेटिक्स प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। प्रतियोगिता में पुनेम पाकलु, संतोषी भण्डारी और अंजली कारम का प्रदर्शन बीजापुर के लिए खास उपलब्धि रहा। अलग-अलग आयु वर्ग में इन खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर जिले का नाम राज्य स्तर पर रोशन किया।
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