कुर्रा की कोटवारी जमीन का पुराना रिकॉर्ड खोलेगा राज? बिक्री से नामांतरण तक की प्रक्रिया पर उठे सवाल

विनोद जैन/Land Registry Dispute: गोबरा नवापारा के ग्राम कुर्रा की 0.53 हेक्टेयर जमीन की बिक्री को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मामला खसरा नंबर 941 (पुराना खसरा नंबर 641) से जुड़ा है। सवाल यह है कि यदि संबंधित जमीन कोटवारी सेवा भूमि थी और उसके हस्तांतरण पर प्रतिबंध लागू था, तो उसकी रजिस्ट्री किस आधार पर हुई और नामांतरण की प्रक्रिया कैसे पूरी की गई? इन सवालों के जवाब के लिए वर्ष 2010 के राजस्व रिकॉर्ड की जांच अहम मानी जा रही है।